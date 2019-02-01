BAMBINA DI 9 ANNI AFFETTA DA RARO TUMORE OPERATA A CATANIA CON IL ROBOT ‘DA VINCI’

Una bimba di nove anni affetta da un tumore alla testa del pancreas, patologia assai rara in età pediatrica, è stata operata nei giorni scorsi nel Policlinico Vittorio Emanuele di Catania con l’ausili...

Una bimba di nove anni affetta da un tumore alla testa del pancreas, patologia assai rara in età pediatrica, è stata operata nei giorni scorsi nel Policlinico Vittorio Emanuele di Catania con l’ausilio, ritenuto fondamentale, del nuovo robot chirurgico “da Vinci Xi”, di recente acquisito dall’Università.

La bambina è stata dimessa ieri in perfette condizioni cliniche e verrà seguita nel tempo dalla Clinica Chirurgica Pediatrica dell’Ateneo.

Ad effettuare l’intervento chirurgico sono stati il direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia pediatrica dell’Università Vincenzo Di Benedetto, coadiuvato dal dirigente medico di Chirurgia pediatrica Maria Grazia Scuderi con la collaborazione del professor Luca Morelli, associato di Chirurgia generale nell’Università di Pisa. “Posso confermare che tale patologia, così rara in questa fascia di eta’ – spiega Di Benedetto – e’ stata per la prima volta trattata, in Italia e nei Paesi europei, con l’ausilio del robot ‘da Vinci’. Cio’ e’ stato possibile grazie al programma di Chirurgia robotica sviluppato e fortemente voluto dal Rettore Francesco Basile, dal Direttore Generale dell’Ateneo Candeloro Bellantoni e dal Direttore Generale facente funzioni dell’Azienda Policlinico-Vittorio Emanuele Giampiero Bonaccorsi”.

A loro, conclude Di Benedetto, “esprimo il mio personale ringraziamento, anche da parte dei piccoli pazienti, che oggi possono essere trattati, anche a Catania, con una tecnologia all’avanguardia a livello planetario”.