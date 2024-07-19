BAMBINA DI UN ANNO MORTA DI CALDO A VENEZIA: ERA STATA DIMENTICATA IN AUTO DAL PAPÀ

Una bambina di un anno è morta oggi dopo essere rimasta chiusa in auto sotto il sole per alcune ore.Lo apprende l'ANSA, da fonti sanitarie.Stando ad una prima ricostruzione la piccola, per un tragico...

Una bambina di un anno è morta oggi dopo essere rimasta chiusa in auto sotto il sole per alcune ore.

Lo apprende l'ANSA, da fonti sanitarie.

Stando ad una prima ricostruzione la piccola, per un tragico errore, sarebbe stata dimenticata in macchina dal padre. Quando l'uomo è tornato dove aveva parcheggiato, a Marcon (Venezia), si è reso conto della tragedia, ed ha chiamato i soccorsi.

L'ambulanza del 118 è arrivata in pochi minuti, ma per la bimba, portata al pronto soccorso, non c'era più nulla da fare.

L'Usl 3, che sta assistendo psicologicamente i genitori, ha spiegato di non poter dare ulteriori dettagli, a tutela della famiglia.