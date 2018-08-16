BAMBINA IN PERICOLO DI VITA TRASPORTATA D’URGENZA CON VOLO AERONAUTICA DA CATANIA A FIRENZE

​E' atterrato poco dopo le 16:00 di oggi a Firenze il velivolo Falcon 50 dell'Aeronautica Militare che ha trasportato da Catania una bambina di tredici anni in imminente pericolo di vita.

La richiesta di trasporto, come accade in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Messina alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale in coordinamento, appunto, con le Prefetture.

La tredicenne, in gravissime condizioni, necessitava di essere trasferita dall'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina all'Ospedale pediatrico "Meyer" di Firenze.

La Sala Situazioni di Vertice ha così attivato uno degli assetti della Forza Armata in prontezza 24 ore su 24 anche per questo genere di necessità.

Il velivolo del 31° Stormo, decollato dall'aeroporto militare di Ciampino, ha fatto scalo a Catania Fontanarossa per imbarcare la giovane paziente e l'equipe medica, giunti a loro volta sul posto in ambulanza, ed è poi ripartito alla volta di Firenze, dove un'ambulanza attendeva la paziente per il previsto trasporto verso l'ospedale pediatrico toscano.

Sono quotidiani gli interventi di velivoli ed equipaggi dell'Aeronautica Militare in diverse attività a favore della collettività, dai trasporti sanitari di urgenza, come accaduto anche ieri, nella giornata di Ferragosto, per il trasferimento di una bimba pachistana di quattro anni in pericolo di vita da Alghero a Roma, o per attività di ricerca e soccorso aereo, come quella condotta alle prime ore dell'alba di oggi in Sardegna, dove un elicottero dell'80° Centro Combat SAR (Search And Rescue) di Decimomannu è intervenuto per portare in salvo cinque ragazzi romani tra i 20 e i 24 anni bloccati su uno scoglio nelle vicinanze di Porto Cervo. Si tratta di missioni che necessitano della massima tempestività e l'Aeronautica Militare, attraverso i suoi reparti di volo dislocati sul territorio, mette a disposizione assetti aerei ed equipaggi pronti a decollare in tempi strettissimi ed in grado di operare anche in condizioni meteorologiche avverse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono migliaia ogni anno le ore di volo effettuate in questo contesto dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, dal 15° Stormo di Cervia e della 46a Brigata Aerea di Pisa, assetti sempre in prima linea anche in casi di grandi emergenze e calamità nazionali.