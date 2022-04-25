BAMBINO DI 10 ANNI DI CATANIA SCIVOLA DALLA SCOGLIERA E MUORE NEL SIRACUSANO

Un bambino di 10 anni di Catania è morto oggi dopo una caduta sugli scogli avvenuta mentre stava passeggiando lungo un costone roccioso a ridosso del mare nella zona di Costa Saracena, sul litorale di...

Un bambino di 10 anni di Catania è morto oggi dopo una caduta sugli scogli avvenuta mentre stava passeggiando lungo un costone roccioso a ridosso del mare nella zona di Costa Saracena, sul litorale di Augusta, nel Siracusano.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, la famiglia del piccolo aveva deciso di trascorrere la giornata festiva in una villa della zona.

Dopo il pranzo il bimbo avrebbe deciso di fare una piccola escursione ma mentre passeggiava avrebbe perso l'equilibro e sarebbe scivolato. Inutili i soccorsi scattati subito dopo l'allarme.

La Procura di Siracusa ha deciso di non eseguire l'autopsia.