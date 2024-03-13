BAMBINO DI 10 ANNI SCOMPARSO DA UNA COMUNITÀ PER MINORI A SANTA MARIA DI LICODIA: RICERCHE IN CORSO
A cura di Redazione
13 marzo 2024 20:49
La notte scorsa, un bambino di 10 anni di origine tunisina è scomparso dalla comunità per minori di Santa Maria di Licodia.
Il bambino, alto circa 1.45 cm e con un peso di circa 50 chili, è stato visto per l'ultima volta indossare un pigiama nero, possibilmente di marca Nike o Adidas.
Attualmente, i Carabinieri di Paternò stanno conducendo ricerche per individuare il bambino e garantire la sua sicurezza.
Si prega chiunque abbia informazioni utili a contattare le autorità competenti al più presto possibile.