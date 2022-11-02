BAMBINO DI 7 ANNI IN PERICOLO DI VITA TRASFERITO DA CATANIA A ROMA

Nella tarda mattinata di oggi un equipaggio di un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare si è alzato in volo per effettuare un trasporto sanitario d’urgenza, sulla tratta Catania - Ciampi...

Nella tarda mattinata di oggi un equipaggio di un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare si è alzato in volo per effettuare un trasporto sanitario d’urgenza, sulla tratta Catania - Ciampino, per trasferire un bambino di 7 anni in imminente pericolo di vita.

La richiesta di trasporto, come previsto in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Catania alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare. Il Falcon 900 è decollato dall’aeroporto di Ciampino, sede del 31° Stormo, alla volta dell’aeroporto di Catania.

Qui il piccolo paziente è stata imbarcato, insieme ad un medico e al suo papà, sul velivolo militare che è immediatamente ripartito verso Ciampino.

Dopo l'atterraggio all’aeroporto di Ciampino, avvenuto alle ore 14:30 circa, il bambino è stato trasferito in ambulanza per essere ricoverato all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma dove riceverà le cure mediche necessarie.