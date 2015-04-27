Banda del buco in azione al IV Circolo didattico

Rubati la notte scorsa diversi personal computer

95047.it La banda del buco ha colpito al IV Circolo. Un’azione mirata e prepotente: una irruzione come manco fosse l’assalto ad una banca. E’ accaduto tutto la notte scorsa. I soliti ignoti di turno si sono introdotti all’interno della scuola di viale Kennedy - dove manca l’allarme di sicurezza - ed una volta dentro hanno forato la parete di uno dei laboratori informatici. Sono stati rubati diversi computer: una razzia che crea un danno enorme non solo all’istituto ma agli stessi piccoli studenti.

Sul fatto, indagano i carabinieri. La scuola non è dotata di alcun sistema di antifurto.