BANDA DI SPACCIATORI DI DROGA CON MINORENNI, 15 ARRESTI AD ADRANO

Un banda di spacciatori, composta anche da minorenni, che operava ad Adrano, è stata sgominata dalla polizia di Catania che ha arrestato 15 persone. Sono indagate a, vario titolo, dalle Procure Distre...

A cura di Redazione Redazione
16 luglio 2020 08:25
Un banda di spacciatori, composta anche da minorenni, che operava ad Adrano, è stata sgominata dalla polizia di Catania che ha arrestato 15 persone. Sono indagate a, vario titolo, dalle Procure Distrettuale e per i Minorenni di Catania, per associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanza stupefacente, per reati in materia di armi e per estorsione. Ad alcuni è contestata anche con l'aggravante di avere agevolato la cosca mafiosa 'Scalisi'. Particolari sull'operazione saranno resi noti durante un incontro con i giornalisti che si terrà alle 11.00 nella sala conferenze della Questura di Catania.

