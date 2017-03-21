Bando per 461 allievi marescialli della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza ha pubblicato il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 461 allievi marescialli all’89° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, per l’an...

La Guardia di Finanza ha pubblicato il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 461 allievi marescialli all’89° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, per l’anno accademico 2017/2018.

Anche i civili possono partecipare.

REQUISITI

Possono partecipare al concorso Guardia di Finanza le seguenti categorie di candidati, in possesso dei relativi requisiti:

a. appartenenti al ruolo sovrintendenti, appuntati e finanzieri, allievi finanzieri e ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di Finanza che:

– non hanno superato il 35° anno di età;

– possiedono un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute, o che siano in procinto di conseguirlo entro l’anno scolastico 2016 / 2017;

– non hanno demeritato durante il servizio prestato;

– nell’ultimo biennio non sono stati giudicati inidonei all’avanzamento di grado;

– non sono stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli o da corsi equipollenti della Guardia di Finanza;

b. cittadini italiani, anche se già alle armi, che:

– hanno un’età compresa tra i 18 e i 26 anni;

– godono dei diritti civili e politici;

– non sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

– non sono stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, salvo avvenuta rinuncia a tale status;

– non sono imputati o condannati per delitti non colposi, né sottoposti a misura di prevenzione;

– non si trovano in situazioni incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della GDF;

– possiedono le qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;

– non sono già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli o da corsi equipollenti della Guardia di Finanza;

– possiedono un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute, o stanno per conseguirlo entro l’anno scolastico 2016 / 2017.

ATTENZIONE! Per iscriversi al concorso è necessario possedere un identificativo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). In quest’ultimo caso, dopo aver compilato la domanda di partecipazione sul portale “Concorsi on-line” della GdF, sarà necessario inviare tramite la propria PEC personale il documento PDF generato automaticamente da “Concorsi on-line”, insieme alla scansione fronte/retro di un documento di riconoscimento.