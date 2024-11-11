BAR AD ADRANO ABITUALE RITROVO PER PREGIUDICATI: ATTIVITÀ SOSPESA PER UNA SETTIMANA

Gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano hanno eseguito il provvedimento emesso dal Questore di Catania che ha disposto la sospensione dell’attività di un bar ubicato nel centro ci...

Gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano hanno eseguito il provvedimento emesso dal Questore di Catania che ha disposto la sospensione dell’attività di un bar ubicato nel centro cittadino, secondo le prerogative previste dall’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

I numerosi controlli svolti dai poliziotti delle Volanti in un significativo arco temporale hanno permesso di constatare l’assidua presenza di clienti con svariati pregiudizi penali, anche per reati di particolare allarme sociale, come il furto, la rapina e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sulla base degli accertamenti degli agenti del Commissariato di Adrano e ultimata l’attività istruttoria portata avanti dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, è stata disposta la temporanea sospensione dell’esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande con la contestuale chiusura per 7 giorni, secondo quanto previsto dall’art.100 del TULPS che consente al Questore la momentanea chiusura di un esercizio pubblico, abituale ritrovo di persone pregiudicate, per garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini, come pure per assicurare le legittime aspirazioni a vivere in una comunità sicura.

La disposizione normativa costituisce una garanzia per tutte quelle attività economiche che rispettano le regole ed esercita anche una funzione con effetti dissuasivi nei confronti di quei soggetti ritenuti pericolosi che, privati di un luogo di aggregazione abituale, vengono avvertiti che la loro presenza in questi luoghi è oggetto di attenzione da parte delle autorità.