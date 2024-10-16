95047

BARBAGALLO (PD): “SU PATERNO’ INTERVENGA L’ANTIMAFIA”

"Abbiamo chiesto l'acquisizione degli atti riguardanti la vicenda di Paternò, inclusi gli ultimi provvedimenti emessi dal Tribunale del riesame di Catania. Siamo e restiamo garantisti ma vogliamo vede...

16 ottobre 2024 09:08
News
"Abbiamo chiesto l'acquisizione degli atti riguardanti la vicenda di Paternò, inclusi gli ultimi provvedimenti emessi dal Tribunale del riesame di Catania.

Siamo e restiamo garantisti ma vogliamo vederci chiaro su questa vicenda che riguarda il comune etneo".

Lo ha detto, a margine dei lavori della commissione nazionale antimafia, Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd Sicilia e segretario della stessa Commissione, a proposito del rischio di infiltrazioni mafiose nel comune di Paternò, dove il sindaco, tra gli altri, risulta indagato per concorso in scambio elettorale politico-mafioso.

"Alla luce dei gravi fatti avvenuti e degli ultimi sviluppi - aggiunge - ho chiesto di avviare le audizioni del caso".

(ANSA)

