BARBAGALLO (PD): “SU PATERNO’ INTERVENGA L’ANTIMAFIA”
"Abbiamo chiesto l'acquisizione degli atti riguardanti la vicenda di Paternò, inclusi gli ultimi provvedimenti emessi dal Tribunale del riesame di Catania.
Siamo e restiamo garantisti ma vogliamo vederci chiaro su questa vicenda che riguarda il comune etneo".
Lo ha detto, a margine dei lavori della commissione nazionale antimafia, Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd Sicilia e segretario della stessa Commissione, a proposito del rischio di infiltrazioni mafiose nel comune di Paternò, dove il sindaco, tra gli altri, risulta indagato per concorso in scambio elettorale politico-mafioso.
"Alla luce dei gravi fatti avvenuti e degli ultimi sviluppi - aggiunge - ho chiesto di avviare le audizioni del caso".
(ANSA)