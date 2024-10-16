BARBAGALLO (PD): “SU PATERNO’ INTERVENGA L’ANTIMAFIA”

"Abbiamo chiesto l'acquisizione degli atti riguardanti la vicenda di Paternò, inclusi gli ultimi provvedimenti emessi dal Tribunale del riesame di Catania. Siamo e restiamo garantisti ma vogliamo vede...

A cura di Redazione 16 ottobre 2024 09:08

Condividi