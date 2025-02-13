BARBARIE A PATERNÒ: DUE GATTINI MORTI ABBANDONATI IN UN SACCO PER STRADA

Un gesto di inaudita crudeltà ha sconvolto la comunità di Paternò. In Via Prevosto Pulvirenti, nei pressi dell’ex cinema Excelsior, sono stati trovati due gattini privi di vita, gettati senza pietà de...

Un gesto di inaudita crudeltà ha sconvolto la comunità di Paternò. In Via Prevosto Pulvirenti, nei pressi dell’ex cinema Excelsior, sono stati trovati due gattini privi di vita, gettati senza pietà dentro un sacco e abbandonati in mezzo alla strada.

La segnalazione è giunta da una nostra lettrice, visibilmente scossa dalla scena e dall'atroce destino riservato a questi piccoli esseri innocenti.

Le cause della morte dei gattini non sono ancora chiare. Potrebbero essere stati avvelenati, uccisi in modo violento o vittime di altri tipi di maltrattamenti. L’ipotesi di un investimento, tuttavia, sembra improbabile, poiché è difficile che due gatti vengano investiti contemporaneamente senza che uno di essi possa sottrarsi al pericolo.

Le circostanze rimangono ancora non note

Quel che è certo è che questo episodio ha suscitato indignazione tra i cittadini, che non possono fare a meno di essere turbati dalla crudeltà di chi ha compiuto un simile gesto nei confronti di animali innocenti.

I gattini, probabilmente abbandonati con indifferenza, hanno trovato una fine prematura e ingiusta.

Purtroppo, episodi del genere non sono rari e riflettono una triste realtà di maltrattamento che ancora affligge molti animali. È fondamentale che la comunità si unisca per denunciare chi compie simili atrocità, affinché tragedie di questo tipo non si ripetano più.