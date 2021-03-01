BARCELLONA P.G. – LA POLIZIA DI STATO SEQUESTRA 900 KG DI TRIPPA PERICOLOSI PER LA SALUTE PUBBLICA

“Non più idonea al consumo umano e pericolosa per la salute pubblica”. È quanto emerso dal controllo effettuato dai poliziotti del Distaccamento di Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto sulla...

“Non più idonea al consumo umano e pericolosa per la salute pubblica”. È quanto emerso dal controllo effettuato dai poliziotti del Distaccamento di Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto sulla merce, 900 chili di trippa cotta surgelata, trasportata a bordo di un autocarro e destinata ad un centro di distribuzioni carni nel palermitano.

Il mezzo, allestito per il trasporto di merce a temperatura controllata, era stato già sanzionato nel dicembre del 2020 dalla Polizia Stradale di Marsala e, ad una prima verifica, risultava privo di revisione e di obbligatoria certificazione ATP che regola le condizioni di trasporto degli alimenti deperibili.

Al suo interno erano stipati insieme alimenti freschi e surgelati in sacchetti di plastica non sigillati. Le successive verifiche di personale medico ASP hanno evidenziato che il prodotto, che avrebbe dovuto viaggiare ad una temperatura compresa tra i – 15° ed i – 18°, aveva una temperatura di appena – 3,4°.

Al termine del controllo, i poliziotti hanno proceduto al sequestro della merce e a denunziare conducente del mezzo e titolare della ditta per aver consentito la distribuzione di alimenti destinati ad attività commerciali in cattivo stato di conservazione. Elevate altresì le previste sanzioni amministrative per la mancata certificazione obbligatoria.