BARI. CLIENTE PAGA LA CONSUMAZIONE CON MONETE DA 5 CENTESIMI, IL BARISTA SI ARRABBIA E LO ACCOLTELLA

Non voleva accettare il pagamento in monetine da cinque centesimi e ha aggredito il cliente con un coltello da cucina ferendolo in modo non grave al volto e ad una mano.

Per questa ragione un barista 55enne di una stazione di servizio di Mola di Bari, con precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentativo di omicidio.

La vittima dell'aggressione, un uomo di 40 anni, è stata medicata al Policlinico di Bari e dimessa.

Il fatto è successo il 12 marzo scorso e la vicenda è stata ricostruita anche grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell'area di servizio. Il coltello utilizzato per l'aggressione è stato trovato e sequestrato.