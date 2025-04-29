Bari, Don Nicola D’Onghia arrestato: al telefono mentre investe e uccide Fabiana Chiarappa, poi fugge

Distratto dal cellulare che stava usando mentre guidava a una velocità non adeguata alla strada che stava percorrendo, lo scorso 2 aprile don Nicola D'Onghia avrebbe travolto e trascinato per alcuni m...

Distratto dal cellulare che stava usando mentre guidava a una velocità non adeguata alla strada che stava percorrendo, lo scorso 2 aprile don Nicola D'Onghia avrebbe travolto e trascinato per alcuni metri con la sua auto la 32enne Fabiana Chiarappa che si trovava a terra, ancora viva, dopo aver perso il controllo della moto, sulla strada statale 172, in provincia di Bari.

E' la tesi degli inquirenti che hanno arrestato il sacerdote a distanza di giorni dalla sua iscrizione nel registro degli indagati per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso.

A far supporre agli investigatori che la 32enne, soccorritrice del 118 e rugbista, fosse ancora viva, sono anche i suoi guanti trovati sull'asfalto.

Nei 20 secondi che ha avuto a disposizione per rendersi conto di quanto accaduto, se li sarebbe sfilati tentando di rialzarsi. Ma proprio in quel momento sarebbe stata travolta dalla Fiat Bravo guidata dal prete 54enne, riportando gravi ferite alla testa.

All'arrivo dei soccorsi era già morta. Anche il suo casco è stato trovava lontano dal corpo. Ad avvalorare la tesi dell'impatto con l'auto dopo la caduta ci sono anche le telecamere della zona che hanno registrato due rumori: il primo è quello della moto che rovina al suolo, il secondo è quello dell'impatto dell'auto con la ragazza.

Il prete, come emerso dall'analisi dei tabulati del suo telefono, nei secondi immediatamente precedenti all'impatto con il corpo di Chiarappa stava usando lo smartphone: prima impegnato in una telefonata, poi nei tentativi (non riusciti) di chiamare un'altra persona. L'ultimo tentativo risale a undici secondi prima dell'impatto con la 32enne.

L'utilizzo del cellulare, per il gip, potrebbe aver distratto il prete al punto da non consentirgli la reattività necessaria per accorgersi della presenza sull'asfalto di Chiarappa, e quindi per frenare o scansarla. Diciotto secondi dopo averla urtata, D'Onghia si è fermato in una stazione di servizio per controllare eventuali danni all'auto.

E qui, dopo essersi accorto dei danni riportati al paraurti, ha chiamato sua sorella per chiederle di andare a dargli una mano. In quella stazione di servizio, come accertato dagli inquirenti, D'Onghia è rimasto circa 45 minuti nel corso dei quali, come si vede nelle immagini delle telecamere del benzinaio, il parroco spesso si affaccia sulla strada, nota le macchine incolonnate sul luogo dell'incidente e le sirene dell'ambulanza. Ma non fa nulla e anzi, dopo essere stato aiutato dalla sorella e dal cognato, riprende l'auto e torna a casa.

Per questo, secondo il gip, la sua versione sul non essersi accorto di nulla, se non del rumore proveniente dal pianale dell'auto ("pensavo a una pietra, un sasso", ha detto il sacerdote agli inquirenti) è inverosimile.

Sulla sua macchina sono state inoltre trovate tracce di sangue riconducibili alla vittima e danni compatibili con l'impatto con il casco della vittima. A certificare come sia stato l'impatto con l'auto a provocare lesioni mortali a Chiarappa è stata l'autopsia che ha individuato nei politraumi da sormontamento le cause della morte. Un ruolo, nell'intera vicenda, l'ha avuto anche la velocità: quella a cui viaggiava Chiarappa, che le avrebbe fatto perdere il controllo della moto, e quella tenuta dal prete che è stata ritenuta "non adeguata".