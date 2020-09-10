BARI, IN AUTO IN QUATTRO SENZA MASCHERINA: MULTA DA 533 EURO A TESTA

Quattro persone sono state sanzionate con una multa di 533 euro a testa perché, mentre era a bordo di un auto, non indossavano la mascherina. Secondo quanto riporta La Repubblica, il fatto è avvenuto...

Quattro persone sono state sanzionate con una multa di 533 euro a testa perché, mentre era a bordo di un auto, non indossavano la mascherina. Secondo quanto riporta La Repubblica, il fatto è avvenuto durante i controlli anti Covid a Bari, per l’esattezza a Poggiofranco. I quattro, tutti baresi di cui uno pregiudicato, sono stati sanzionati ai sensi dell’art.4 del decreto legge 19/2020 poiché non utilizzavano dispositivi di protezione individuale. La normativa prevede che, se non si è congiunti, si possa viaggiare al massimo in tre in auto: uno alla guida e non più di due persone dietro, e solo con la mascherina indossata correttamente. Per i quattro non c’è stata quindi via di scampo: sanzione da 533,33 euro. Per chi non indossa la mascherina a piedi nei casi previsti dalla legge la multa è invece di 400 euro.