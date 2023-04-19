BARI, MESCOLA CANDEGGINA E AMMONIACA PER LIBERARE TUBI DEL BAGNO: DONNA MORTA PER INTOSSICAZIONE

Una donna di 74 anni, Maddalena Tanzi, è morta intossicata nel bagno di casa a Bari a causa di un malore dopo aver inalato sostanze tossiche.L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 13 aprile 2...

Una donna di 74 anni, Maddalena Tanzi, è morta intossicata nel bagno di casa a Bari a causa di un malore dopo aver inalato sostanze tossiche.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 13 aprile 2023, gli accertamenti della Polizia hanno poi appurato il motivo di quanto avvenuto nell'appartamento.

L’anziana donna, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ha mescolato due detergenti – molto probabilmente candeggina e ammoniaca – per liberare i tubi della doccia.

Un mix letale, che ha creato una nube tossica che ha fatto crollare a terra la donna, provocandone la morte.

I rilievi degli agenti escludono che la morte sia stata causata da una caduta e sul corpo della donna non ci sono lesioni.

Al terribile incidente domestico è riuscito a scampare il marito della donna. L’uomo ha chiamato i soccorsi, poco dopo anche lui si è sentito male ed è caduto sbattendo la testa: portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Gli stessi agenti e operatori del 118 intervenuti dopo essere entrati in bagno si sono sentiti male.