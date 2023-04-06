BARI, PERCEPIVA LA PENSIONE DELLA MADRE MORTA DA 10 ANNI
Percepiva la pensione della madre morta da dieci anni, e per simulare che la donna era ancora in vita, presentava ogni anno la sua dichiarazione dei redditi.
L’uomo residente a Turi , in Puglia, è accusato di reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. I finanzieri della Tenenza di Putignano, in provincia di Bari, hanno eseguito il sequestro preventivo in via diretta, e la confisca per equivalente di beni per un valore di circa 190.000 euro.
Dato l’elevato valore indiziario degli elementi acquisiti durante le indagini dei finanzieri, la Procura della Repubblica di Bari ha avanzato al gip la richiesta di sequestro dei beni ed utilità, “al fine di inibire il consolidamento del vantaggio economico derivante dalla presunta indebita percezione” si legge in una nota del Tribunale.
L’attività ispettiva deriva dall’approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta pervenuta dall’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia. Gli accertamenti sono stati delegati dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma alla Tenenza di Putignano.