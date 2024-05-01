BARI. VINO NEL BIBERON PER ERRORE, BIMBO DI QUATTRO MESI IN RIANIMAZIONE PER COMA ETILICO

Un bimbo di quattro mesi è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari in seguito ad un coma etilico che sarebbe stato provocato dall'assunzione di vin...

Un bimbo di quattro mesi è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari in seguito ad un coma etilico che sarebbe stato provocato dall'assunzione di vino.

A quanto si apprende ci sarebbe stato un errore nella preparazione di un biberon, e la sostanza alcolica sarebbe stata usata per diluire il latte in polvere.

E' stata la madre del bimbo dopo essersi accorta dell'errore ad accompagnarlo al al pronto soccorso del Perrino di Brindisi dove il piccolo è stato sottoposto ad alcune cure urgenti, compresa una lavanda gastrica, per poi essere intubato e trasferito a Bari.

Del caso è stata informata anche la procura di Brindisi che nelle prossime ore potrebbe acquisire la documentazione medica sull'accaduto.