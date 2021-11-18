BARISTI SENZA MASCHERINA, CHIUSI DUE LOCALI A CATANIA

La sera dello scorso 17 novembre, personale della Squadra Amministrativa della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, durante l’espletamento dei servizi predisposti dal Questore di Catania volti al contenimento della diffusione del virus covid-19, ha effettuato diversi controlli.

Dal controllo presso un esercizio pubblico di bar nel centro storico emergeva che il titolare effettuava la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico privo della mascherina pertanto veniva contestata la violazione della normativa covid-19, ai sensi del DPCM 02.03.2021 in rel. D.L. 25-03-2020 nr. 19 e successive modificazioni ed integrazioni; pertanto, veniva contravvenzionato al pagamento di euro 400.00 e applicata la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per giorni 5.

Un altro controllo presso un esercizio pubblico bar, tabacchi e sala giochi all’interno di un’area di servizio, sita a Catania nei pressi del viale Mario Rapisardi.

Dal controllo venivano rilevate le seguenti violazioni :il banconista del bar veniva trovato privo della mascherina e, pertanto veniva contravvenzionato al pagamento della pena pecuniaria di euro 400.00.·Anche al titolare dell’esercizio che permetteva la somministrazione, al pubblico, a mezzo di personale dipendente, privo di mascherina, veniva elevata la contravvenzione di euro 400.00 e veniva applicata la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per giorni 5.

Infine, atteso che il responsabile permetteva l’ingresso alla sala giochi ad una persona priva di green pass. veniva elevata una ulteriore contravvenzione di euro 400.00.