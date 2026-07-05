BARLETTA – Sul lunotto la scritta "Ultima chemio… suonate!": una pioggia di clacson per il piccolo guerriero

Il papà di un bambino paziente oncologico ha voluto celebrare la fine delle cure con una scritta sull'auto e tanti palloncini. Decine di automobilisti hanno risposto con un lungo applauso di clacson.

Un messaggio semplice, ma capace di commuovere centinaia di persone. È quanto accaduto lungo la SS16 bis, all'altezza di Barletta, dove un'automobile decorata con palloncini e scritte colorate ha attirato l'attenzione di numerosi automobilisti.

Sul lunotto posteriore campeggiava una frase che ha toccato il cuore di chiunque l'abbia letta: "Ultima chemio… suonate!".

Dietro quelle poche parole si nascondeva una storia di coraggio e speranza. A scriverle è stato il papà di un bambino paziente oncologico, deciso a celebrare nel modo più speciale possibile la conclusione del lungo e difficile percorso di chemioterapia del figlio.

L'invito è stato accolto con entusiasmo. Decine di automobilisti di passaggio hanno risposto suonando il clacson in segno di vicinanza, trasformando un tratto di strada in una vera e propria festa improvvisata, fatta di sorrisi, emozione e solidarietà.

I palloncini, le scritte colorate e quel coro di clacson hanno regalato alla famiglia un momento indimenticabile, simbolo della forza dimostrata dal piccolo guerriero e dell'affetto di perfetti sconosciuti.

Un gesto semplice, nato dal desiderio di condividere una gioia immensa, che in poche ore è diventato un messaggio di speranza capace di emozionare migliaia di persone, ricordando come anche un piccolo gesto possa fare la differenza e regalare un sorriso a chi ha affrontato una delle battaglie più difficili della vita.