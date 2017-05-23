BIANCAVILLA: AI DOMICILIARI PER DROGA
I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato il 44enne Francesco DI MAGGIO, del posto, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania.L’uo...
A cura di Redazione
23 maggio 2017 12:17
I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato il 44enne Francesco DI MAGGIO, del posto, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania.
L’uomo è stato condannato dai giudici ad anni 2 di reclusione poiché ritenuto colpevole di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a Biancavilla nell’agosto del 2016.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato nel proprio domicilio.