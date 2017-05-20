BIANCAVILLA: GRAVE INCIDENTE IN VIALE COLOMBO, INTERVIENE ELISOCCORSO

Grave incidente stradale stamattina poco dopo le 12:15 in via Cristoforo Colombo a Biancavilla. Uno scontro è avvenuto tra una Fiat 500 alla cui guida c’era una donna di 36 anni, ed una moto Yamaha al...

Grave incidente stradale stamattina poco dopo le 12:15 in via Cristoforo Colombo a Biancavilla. Uno scontro è avvenuto tra una Fiat 500 alla cui guida c’era una donna di 36 anni, ed una moto Yamaha allacui guida c’era un 44 enne entrambi di Biancavilla. Il centauro ha avuto la peggio, l’uomo è caduto a terra provocandosi diversi traumi,

con probabili fratture agli arti inferiori e superiori ed un trauma al torace. Sul posto 118, Polizia municipale e vigili del fuoco. L’uomo è stato subito soccorso dai sanitari, ma le sue condizioni hannorichiesto l’immediato trasferimento in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di a Catania, dove attualmente è ricoverato in prognosi

riservata. Lievi traumi anche per la donna, uscita dalla vettura ribaltatasi su un fianco. Accertamenti sono in corso per stabilire’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto anche i carabinieri. Il traffico dell’importante arteria, ha subito forti rallentamenti con problemi al traffico.