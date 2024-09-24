BECCATI A GUIDARE SENZA PATENTE, DUE GIOVANI DI ADRANO DENUNCIATI DALLA POLIZIA DI STATO

Guidavano senza patente per le vie di Adrano, pensando di farla franca. Due diversi episodi, ma la stessa infrazione. I giovani, di 24 e 29 anni, sono stati beccati dagli agenti del locale Commissaria...

Guidavano senza patente per le vie di Adrano, pensando di farla franca. Due diversi episodi, ma la stessa infrazione. I giovani, di 24 e 29 anni, sono stati beccati dagli agenti del locale Commissariato, durante una delle consuete attività di controllo del territorio.

I poliziotti li hanno fermati per sottoporli a controllo, risultando entrambi senza patente perché mai conseguita. Il primo è stato controllato a bordo di uno scooter mentre il secondo alla guida di una autovettura.

Per questa ragione, il 24enne e il 29enne sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per la grave violazione del Codice della strada.

Inoltre, dagli ulteriori accertamenti compiuti dagli agenti, è emerso come entrambi fossero già stati sanzionati per la stessa ragione negli ultimi due anni, in particolare uno nel 2022 e l’altro nel 2023.

Come previsto dalla legge, in questi casi, quando nel biennio si ripete l’infrazione consistente nelle guida senza aver conseguito idonea patente, oltre alla denuncia, viene disposto anche il sequestro del veicolo, ragion per cui, verificata l’attualità della prima infrazione i poliziotti di Adrano hanno provveduto ad eseguire il sequestro del veicolo.