BECCATI SOTTO UN'AUTO, SVENTATO UN ALTRO FURTO DI MARMITTE. DENUNCIATO MISTERBIANCHESE
I Carabinieri della Stazione di Gravina di Catania hanno denunciato un catanese di 27 anni e un misterbianchese di 32 anni, poiché ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso.
Un cittadino ha allertato i militari avvertendoli d’aver visto due uomini accovacciati nei pressi di una Volkswagen Golf parcheggiata in via Madonna della Via a Gravina di Catania.
La pattuglia intervenuta li ha beccati sul fatto mentre tentavano di asportare dall’autovettura, issata mediante l’utilizzo di un cric idraulico, l’impianto di scarico compreso di catalizzatore grazie all’uso di diversi arnesi da “lavoro”, tra i quali anche una smerigliatrice.
In particolare, per chiarire la tipologia di reato, si è compreso come i malviventi prediligano le autovetture più “datate” poiché all’interno del loro catalizzatore, a differenza di quelle di più recente produzione, sono contenuti maggiori quantità di metalli nobili che garantiscono maggiori profitti nella rivendita, realizzata a favore di commercianti senza scrupoli.