BECCATO AD ADRANO A GUIDARE L’AUTO SENZA PATENTE PER LA SECONDA VOLTA: DENUNCIATO 25ENNE

Nel quadro delle attività predisposte dal Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, volte a garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale, ed in particolar modo quella che prescrive l’uso del casco protettivo alla guida di ciclomotori e motocicli, è stato denunciato un 25enne, già con diversi precedenti di polizia, per guida senza patente, poiché recidivo nel biennio.

L’uomo, infatti, era stato sanzionato amministrativamente per guida senza patente nel mese di agosto del 2018. Il predetto è stato controllato dagli Agenti del predetto Commissariato in via San Filippo allorché è stato notato viaggiare a bordo di un’autovettura Mercedes classe A. Verificato sul luogo del controllo che era già stato sanzionato quasi due anni addietro per guida senza patente e, avendo accertato che lo stesso non aveva ancora provveduto a conseguire la patente per la guida degli autoveicoli, gli operatori di polizia provvedevano a deferirlo in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.

La norma sancita dal Codice della strada, infatti, prescrive l’arresto sino ad un anno nei confronti di chi si sia dimostrato recidivo nel corso di un biennio, alla guida di veicoli a motore senza aver conseguito la patente di guida per la corrispondente categoria.

Il veicolo è stato sequestrato ai fini della successiva confisca amministrativa e affidato in giudiziale custodia.

Si protrarranno ancora per diverse settimane i controlli mirati al ripristino delle regole basilari, quali quelle sancite dal Codice della Strada, che costituiscono un valido baluardo per la difesa di un’ordinata convivenza civile.