BECCATO CON OLTRE 100 GRAMMI DI MARIJUANA
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno arrestato nella flagranza il 38enne acese Mario CANTARELLA, già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con o...
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno arrestato nella flagranza il 38enne acese Mario CANTARELLA, già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
La conoscenza dell’humus criminale operante nella zona, ha consentito ai militari di pattuglia di riconoscere il sorvegliato mentre scendeva dalla propria lancia Y dirigendosi con una busta di plastica in mano verso via Dell’Asilo nella frazione acese di Aci Platani.
Dopo averlo bloccato i carabinieri hanno potuto accertare quanto contenuto nella busta, equivalente a 110 grammi di marijuana.
La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.