BEL TEMPO E CALDO FINO A SABATO, NUBI IN ARRIVO DA DOMENICA COL LOCALI DEBOLI PIOGGE

Dopo la fase di instabilità dei giorni scorsi,come riferisce il sito centrometeosicilia.it, causata dal transito di diversi impulsi perturbati di origine nord-atlantica, si è assistito, successivamente, ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, favorito dall’espansione, da ovest, dell’anticiclone delle Azzorre ma con un contributo, in quota, di matrice nord-africana, che ha favorito e favorirà un ulteriore rialzo termico, specie nella giornata di domani venerdì 13 marzo.

Nella giornata di sabato si avrà un’ulteriore spinta verso l’Europa centro-settentrionale dell’Anticiclone delle Azzorre, che favorirà, lungo il suo bordo meridionale, un afflusso di correnti più fresche e debolmente instabili di origine balcanica, apportando condizioni di tempo moderatamente instabile lungo il settore adriatico per poi estendersi, entro la giornata di domenica, alla Sicilia centro-orientale, ma a cui saranno associati pochi fenomeni, per lo più di debole intensità. Il tutto sarà accompagnato da un calo delle temperature.

EVOLUZIONE PER IL WEEKEND

Tempo previsto per venerdì 13 marzo

Al mattino condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque, salvo la presenza di locale nuvolosità lungo il settore sud occidentale siculo, ma con tendenza ad ampie schiarite.

Nel corso delle ore centrali del giorno, avremo ovunque condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con tendenza, in serata, ad un temporaneo aumento della nuvolosità, ad iniziare dalla Sicilia occidentale in rapida estensione al resto dell’isola, per il passaggio di nuvolosità di tipo stratificato ma con tendenza ad un successivo e rapido miglioramento ovunque.

I venti saranno prevalente deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le aree costiere, specie durante le ore centrali del giorno, con tendenza a divenire dai quadranti meridionali lungo il settore occidentale della Sicilia.

Mari generalmente calmi o poco mossi, localmente e temporaneamente mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature in ulteriore aumento.

Tempo previsto per sabato 14 marzo

La giornata di Sabato proporrà, fin dal mattino, condizioni di cielo poco nuvoloso su gran parte del territorio regionale eccetto il settore tirrenico centro occidentale e l’isola di Ustica dove vi sarà una maggiore nuvolosità, ma senza fenomeni associati.

Nel corso del pomeriggio, si assisterà ad un temporaneo incremento della nuvolosità ovunque, ma con assenza di fenomeni, con tendenza, in serata ed in nottata, ad ampie schiarite ovunque.

Venti inizialmente sanno deboli di direzione variabile con tendenza, dal pomeriggio, a divenire nord occidentali sulla Sicilia occidentale, divenendo moderati.

Mari generalmente calmi o poco mossi, con moto ondoso in aumento lungo il Canale di Sicilia.

Temperature stazionarie sul settore orientale siculo, in leggero calo altrove.

Tempo previsto per domenica 15 marzo

Al mattino si assisterà ad un graduale aumento della nuvolosità lungo il settore tirrenico ed occidentale della Sicilia, ove non si esclude la possibilità di qualche breve ed isolato fenomeno di debole intensità.

Nel corso della giornata, si assisterà ad un’ulteriore intensificazione della nuvolosità specie lungo il settore centro orientale siculo, a cui saranno associate, nel corso del pomeriggio e della serata, delle precipitazioni di debole intensità sul tutto il settore centro orientale siculo, con l’esclusione del basso ragusano.

Altrove, specie sul settore occidentale e sud occidentale dell’isola, avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso e tempo asciutto.

I venti saranno da deboli a moderati dai quadranti nord orientali.

Mari da poco mossi a localmente mossi, specie il mar Tirreno e il mar Ionio a largo.

Temperature in generale diminuzione.

