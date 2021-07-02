95047

BELGIO-ITALIA, LE FORMAZIONI: CI SONO CHIESA E CHIELLINI. RECUPERA DE BRUYNE, OUT MERTENS

Fuori Eden Hazard ma dentro Kevin De Bruyne per il Belgio, torna Chiellini e Chiesa dal primo minuto al posto di Berardi per l’Italia.Sono queste le scelte dei due tecnici per il Quarto di finale tra...

A cura di Redazione Redazione
02 luglio 2021 20:18
BELGIO-ITALIA, LE FORMAZIONI: CI SONO CHIESA E CHIELLINI. RECUPERA DE BRUYNE, OUT MERTENS -
News
Condividi

Fuori Eden Hazard ma dentro Kevin De Bruyne per il Belgio, torna Chiellini e Chiesa dal primo minuto al posto di Berardi per l’Italia.

Sono queste le scelte dei due tecnici per il Quarto di finale tra Italia e Belgio che vale la semifinale di Euro 2020.

Ecco le formazioni ufficiali.
BELGIO: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Verttonghen, Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard, De Bruyne, Doku, Lukaku.

ITALIA: Donnarumma, Di Lorenzo, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa Immobile, Insigne.
ARBITRO: Vincic (Slo).
GUARDALINEE: Klancnik (Slo) e Kovacic (Slo).
IV UOMO: Rapallini (Arg).
VAR: Dankert (Ger).
AVAR: Fritz (Ger), Gittelmann (Ger), Gil (Pol).

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047