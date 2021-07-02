BELGIO-ITALIA, LE FORMAZIONI: CI SONO CHIESA E CHIELLINI. RECUPERA DE BRUYNE, OUT MERTENS
Fuori Eden Hazard ma dentro Kevin De Bruyne per il Belgio, torna Chiellini e Chiesa dal primo minuto al posto di Berardi per l’Italia.Sono queste le scelte dei due tecnici per il Quarto di finale tra...
Sono queste le scelte dei due tecnici per il Quarto di finale tra Italia e Belgio che vale la semifinale di Euro 2020.
Ecco le formazioni ufficiali.
BELGIO: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Verttonghen, Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard, De Bruyne, Doku, Lukaku.
ITALIA: Donnarumma, Di Lorenzo, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa Immobile, Insigne.
ARBITRO: Vincic (Slo).
GUARDALINEE: Klancnik (Slo) e Kovacic (Slo).
IV UOMO: Rapallini (Arg).
VAR: Dankert (Ger).
AVAR: Fritz (Ger), Gittelmann (Ger), Gil (Pol).