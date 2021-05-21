BELPASSO: 100 ANNI DALLA NASCITA DI VENERO GIRGENTI

Oggi sarebbero stati 100. La città di Belpasso ricorda la figura di Venero Girgenti che oggi avrebbe compiuto 100 anni. “Auguri a Venero Girgenti – ha dichiarato il sindaco Daniele Motta - a cui Belpa...

Oggi sarebbero stati 100. La città di Belpasso ricorda la figura di Venero Girgenti che oggi avrebbe compiuto 100 anni. “Auguri a Venero Girgenti – ha dichiarato il sindaco Daniele Motta - a cui Belpasso è orgogliosa di aver dato i natali”.

Girgenti, nato il 21 maggio 1921, innamorato della scrittura, della comunicazione e del teatro, ma soprattutto è stato in grado di creare dal nulla, nel profondo Sud, nella più totale indifferenza, un giornale dedicato interamente alla Scuola. È lui, infatti, l’artefice della Tecnica della Scuola, la testata che ha appena compiuto 72 anni e che continua a rimanere un saldo punto di riferimento nazionale per i docenti e per chi oggi opera nella formazione scolastica.

Muore a Catania l’8 agosto del 1998, e le figlie ne hanno continuata l’opera.

Nel 1999, un anno dopo, in occasione del 50esimo anniversario della Tecnica della Scuola, a Venero Girgenti viene assegnata dal Ministro dell’Istruzione, Luigi Berlinguer, la medaglia d’oro in Benemerito della Scuola, della Cultura e dell’Arte. A riceverla ci sono la moglie Maria Sardella, che lo ha sempre coadiuvato, e le figlie Daniela e Gabriella.

“Ed è proprio a Daniela e Gabriella – ha continuato il sindaco- che rivolgiamo il nostro abbraccio in questo importante anniversario, augurando a loro e alla rivista sempre nuovi successi”.