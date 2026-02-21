Belpasso, 18enne denunciato dai Carabinieri: aveva un coltello a serramanico in tasca

Nell’ambito del dispositivo di controllo del territorio predisposto dall’Arma dei Carabinieri etnea, volto a prevenire e contrastare comportamenti illeciti e a garantire la sicurezza della collettività, i Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno deferito in stato di libertà un 18enne del posto per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Il provvedimento è scaturito a seguito di una perquisizione personale eseguita d’iniziativa dai militari durante l’attività di controllo di un giardinetto pubblico; alla vista della pattuglia, il neomaggiorenne ha tentato di defilarsi ed è per questo atteggiamento guardingo che è subito stato sottoposto ad ulteriori accertamenti, tra cui una perquisizione personale.

In tasca, il giovane aveva un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di circa 18 centimetri, con lama di 8 centimetri, detenuto senza giustificato motivo, che è stato ovviamente sequestrato e, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 18enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.