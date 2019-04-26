BELPASSO: 70ENNE TROVATA MORTA A CASA
***FLASH NEWS***
Una anziana donna, di circa 74 anni è stata rinvenuta senza vita questa sera nella sua abitazione in via II Retta Ponente a Belpasso.
Non si conoscono le cause del decesso, probabilmente un malore.
A dare l’allarme i vicini di casa che non riuscivano a mettersi in contatto con la donna.
La porta dell’abitazione, era chiusa e i pompieri hanno dovuto sfondarla, una volta all'interno dell’abitazione hanno trovato il cadavere.
Sul posto anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che confermare il decesso.
Sul posto i Carabinieri di Belpasso
In aggiornamento