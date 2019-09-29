BELPASSO: A FUOCO LOCALE CUCINA DI UNA BAR: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
Momenti di grande apprensione oggi nel tardo pomeriggio, intorno alle ore18.30, in un locale Bar Pizzeria che si trova al confine tra Paternò e Belpasso in contrada Palazzolo, in seguito di incendio c...
Momenti di grande apprensione oggi nel tardo pomeriggio, intorno alle ore18.30, in un locale Bar Pizzeria che si trova al confine tra Paternò e Belpasso in contrada Palazzolo, in seguito di incendio che si è sviluppato, nei locali cucina.
Secondo le primissime informazioni a prendere fuoco sarebbe stata una friggitrice
Le fiamme che rischiavano di attaccare gli altri spazi dell’esercizio commerciale sono state rapidamente arginate da una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento Adrano prontamente intervenuta.
Per fortuna solo tanta paura per il personale, miracolosamente non si registrano danni a persone.