BELPASSO: ALTRI 8 CASI ,104 SONO I CASI ATTIVI

Crescono di 8 soggetti i casi positivi al Covid-19 nel comune di Belpasso, portando i casi attivi a 104.

Il post del Sindaco, Daniele Motta:

Cari concittadini, dall'ASP ci arrivano notizie confortanti nonostante l'amaro in bocca per gli 8 #contagi in più rispetto a ieri. Sono, infatti, 5 i #guariti di oggi e 1 #ospedalizzato fortunatamente è tornato a casa☺️

Questi, i dati aggiornati: dal 3 agosto sono 126 in totale i casi positivi registrati a Belpasso, 104 i casi attivi, 19 i guariti, 3 i deceduti. Tra i casi attivi 8 gli ospedalizzati.👉Dal bollettino di oggi possiamo considerare nuovamente un aspetto importante: questa seconda ondata di contagi rispetto alla prima dei mesi marzo/aprile è meno virulenta, con un tasso di guarigione lento ma costante, oserei dire "certo" in assenza di ulteriori patologie. Facciamoci coraggio dunque, non diventiamo preda di paura e confusione e atteniamoci con scrupolo e senso di responsabilità a tutte le norme anti-contagio.

A beneficio di tutti ricordo le attività ANTI ed INFO COVID messe in campo dal #ComunediBelpasso.

➡️ Il centro operativo della #ProtezioneCivile in piazza Municipio per informazioni e pre-triage

➡️ #Centralino attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì ☎️095/7051213

➡️Intensificazione attività di #controllo anti-assembramento

➡️Attività di #sanificazione programmatica presso scuole, edifici, strade e piazze

➡️Specifiche #ordinanze come misure di contenimento del virus ( al momento "chiusura parchi gioco" e "regolamentazione ingresso Commemorazione dei defunti")

➡️In arrivo migliaia di #mascherine che saranno distribuite a chi dovesse farne richiesta.

Vi auguro una buona serata nella speranza di "festeggiare" insieme ancora nuovi guariti.