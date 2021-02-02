BELPASSO - ALTRI DUE MORTI IN CITTÀ A CAUSA DEL COVID. IL SINDACO MOTTA: QUESTA BATTAGLIA CONTRO IL CORONAVIRUS È ANCORA VIVA

Si aggrava il bilancio della seconda ondata covid a Belpasso. Al momento, secondo i dati forniti dall'amministrazione comunale, sono 105 le persone positive in città. E, purtroppo c'è da segnalare alt...

Si aggrava il bilancio della seconda ondata covid a Belpasso. Al momento, secondo i dati forniti dall'amministrazione comunale, sono 105 le persone positive in città. E, purtroppo c'è da segnalare altri due decessi A darne notizia ieri sera il il sindaco Daniele Motta.

Cari concittadini, come sapete l'aggiornamento è tinto di nero; nero come lutto, purtroppo moltiplicato per 2

Sì perché dagli elenchi ricevuti oggi abbiamo appreso della morte di un altro nostro concittadino oltre al signor Gaetano Trifoglio, avvenuta nel week end. Si tratta di un anziano di 98 anni, una vita certamente ormai sul viale del "tramonto" data l'età avanzata ma che sembra comunque "rubata" a causa del Covid.

Alle famiglie dei nostri due concittadini, aggiunge nella sua comunicazione il sindaco , rinnovo le mie più sentite condoglianze anche da parte dell'Amministrazione.

Dunque piangiamo addirittura per due Belpassesi e davvero prendiamo sempre più consapevolezza che questa battaglia contro il Coronavirus è ancora viva, almeno che serva da monito affinché certi soggetti più superficiali e menefreghisti possano assumere atteggiamenti più responsabili.

Questi i dati complessivi: dal 3 agosto sono 880 casi in totale, 105 i positivi attivi, 752 i guariti, 21 i deceduti. Tra i casi attivi gli ospedalizzati sono 7.

Auguri di cuore a tutti i positivi ancora "in trincea". Che vi arrivi il calore del nostro sostegno e delle nostre preghiere conclude il Sindaco nel suo post social.