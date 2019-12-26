I Carabinieri della stazione di Belpasso hanno arrestato nella flagranza il 23enne Claudio Sava, del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti...

Al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione del sospettato dove, previa perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato: 20 grammi circa di cocaina già suddivisa in dosi, nascoste all’interno di due tubetti all’origine contenenti delle compresse medicinali, due manoscritti riportanti nomi dei clienti e cifre incassate dalla compravendita della droga, nonché un bilancino elettronico di precisione e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.

BELPASSO, ANNOTAVA CIFRE E NOMI DEI CLIENTI A CUI VENDEVA LA COCAINA: ARRESTATO

L’arrestato, così come disposto dal Gip in sede di convalida, rimane ristretto ai domiciliari.