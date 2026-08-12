🔴 BELPASSO, ARRESTATO 18ENNE: TROVATE UNA TRENTINA DI DOSI DI MARIJUANA

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato un 18enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole fino a eventuale condanna definitiva.

L’arresto è scattato nell’ambito di un servizio di controllo del territorio svolto in orario serale e finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Durante un posto di controllo, i militari hanno deciso di verificare anche un giovane che si trovava a piedi nella zona e che, alla vista della pattuglia, avrebbe cercato di allontanarsi.

Il ragazzo, identificato come un 18enne residente a Belpasso e già conosciuto dai militari per precedenti vicende giudiziarie, è stato sottoposto a una perquisizione personale.

Le attività di ricerca sono state successivamente estese anche all’abitazione del giovane. Al termine della perquisizione, i Carabinieri hanno recuperato una trentina di dosi di marijuana, che sono state sequestrate e che saranno sottoposte agli accertamenti tecnici di laboratorio per stabilirne la natura e la quantità di principio attivo.

Alla luce degli elementi raccolti, che dovranno essere verificati nelle successive fasi del procedimento, il 18enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

L’operato dei militari è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.