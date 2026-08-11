Eclissi di Sole il 12 agosto, occhi al cielo in Sicilia: a Catania oscuramento fino al 17%

Il fenomeno sarà visibile poco prima del tramonto: in Sicilia orientale copertura tra il 14 e il 17%, fino al 39% a Trapani

Un appuntamento astronomico particolarmente atteso è ormai alle porte. Mercoledì 12 agosto 2026 la Luna passerà davanti al Sole, dando origine a un’eclissi che sarà totale lungo una fascia che attraverserà Groenlandia, Islanda e Spagna, mentre dall’Italia sarà osservabile soltanto in forma parziale.

Anche dalla Sicilia sarà possibile assistere al fenomeno, anche se l’oscuramento sarà decisamente inferiore rispetto alle regioni italiane più occidentali e settentrionali.

A Catania il momento clou poco prima delle 20

A Catania l’eclissi parziale inizierà intorno alle 19:38 di mercoledì 12 agosto. Il momento di massima copertura è previsto attorno alle 19:53, mentre il fenomeno terminerà pochi minuti dopo, verso le 19:56. Il Sole sarà quindi ormai bassissimo sull’orizzonte occidentale.

Nella Sicilia orientale, tra le province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa, la parte effettivamente oscurata del disco solare sarà indicativamente compresa tra il 14 e il 17%.

Lo spettacolo sarà più evidente procedendo verso la parte occidentale dell’Isola: a Palermo la copertura sarà di circa il 23%, mentre Trapani dovrebbe essere la provincia siciliana maggiormente favorita, con valori vicini al 39%.

In generale l’INAF conferma che dall’Italia l’eclissi sarà soltanto parziale e che le aree maggiormente favorite saranno il Nord-Ovest e la Sardegna, dove l’oscuramento del Sole potrà superare il 90%.

Fondamentale avere l’orizzonte libero verso Ovest

Uno degli elementi che renderà particolare l’eclissi del 12 agosto sarà proprio l’orario. Il fenomeno avverrà infatti poco prima del tramonto, quando il Sole si troverà molto basso.

Per riuscire a osservarlo sarà quindi importante scegliere un punto con l’orizzonte occidentale il più possibile libero da edifici, montagne o altri ostacoli. L’INAF sottolinea proprio come la bassa altezza del Sole possa rendere più complicata l’osservazione da alcune località.

Mai guardare direttamente il Sole

Massima attenzione, però, alla sicurezza. Il Sole non deve mai essere osservato direttamente a occhio nudo, neppure durante un’eclissi parziale.

Per osservare il fenomeno in sicurezza bisogna utilizzare occhialini specifici per eclissi conformi allo standard ISO 12312-2. Non sono sufficienti i normali occhiali da sole.

Particolare cautela anche con binocoli, telescopi e fotocamere: non devono essere puntati verso il Sole senza sistemi di filtraggio solare specifici. L’osservazione non protetta può provocare danni permanenti alla vista.

Il 12 agosto, dunque, anche Catania e la Sicilia orientale potranno assistere a uno degli eventi astronomici più importanti del 2026. Sarà uno spettacolo breve e molto vicino al tramonto, ma con le giuste condizioni di visibilità potrà regalare un’immagine insolita del Sole parzialmente nascosto dalla Luna.

Il link per accedere alla WebTV e seguire la diretta è: www.virtualtelescope.eu/webtv/