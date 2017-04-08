I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 33enne catanese Girolamo AIELLO, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.La scorsa notte l’equipaggio di una “gazzel...

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 33enne catanese Girolamo AIELLO, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

La scorsa notte l’equipaggio di una “gazzella” del Nucleo Radiomobile, nel pattugliare la zona commerciale-industriale di Piano Tavola, precisamente in Via Pantano, ha sorpreso il ladro mentre era intento a caricare su di un Fiat Ducato prodotti di igiene e detersivi rubati poco prima all’interno del deposito della ditta “2 c. Cash and Carry”. I militari perquisendo il mezzo hanno rinvenuto e sequestrato numerosi attrezzi da scasso utilizzati nella circostanza per forzare il cancello d’ingresso del deposito.

BELPASSO: ARRESTATO PER FURTO DI DETERSIVI

La refurtiva è stata restituita all'avente diritto mentre l’arrestato, in attesa di giudizio, è stato relegato agli arresti domiciliari.