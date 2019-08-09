BELPASSO: AUTO IN FIAMME SULLA STRADA PROVINCIALE
A cura di Redazione
09 agosto 2019 22:35
Auto in fiamme questa sera, intorno le ore 21.00, in territorio di Belpasso, precisamente sulla SP 160 che collega Ragalna a Belpasso.
Oscure al momento, le cause che hanno portato all’innesco dell’incendio
Sul posto i Vigili del Fuoco .ed i Carabinieri.
Per fortuna non si segnala nessun ferito, soltando tanta paura per gli occupanti
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO