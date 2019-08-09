95047

BELPASSO: AUTO IN FIAMME SULLA STRADA PROVINCIALE

Auto in fiamme questa sera, intorno le ore 21.00, in territorio di Belpasso, precisamente sulla SP 160 che collega Ragalna a Belpasso.Oscure al momento, le cause che hanno portato all’innesco dell’inc...

A cura di Redazione Redazione
09 agosto 2019 22:35
BELPASSO: AUTO IN FIAMME SULLA STRADA PROVINCIALE -
Dintorni
Condividi

Auto in fiamme questa sera, intorno le ore 21.00, in territorio di Belpasso, precisamente sulla SP 160 che collega Ragalna a Belpasso.

Oscure al momento, le cause che hanno portato all’innesco dell’incendio

Sul posto i Vigili del Fuoco .ed i Carabinieri.

Per fortuna non si segnala nessun ferito, soltando tanta paura per gli occupanti

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047