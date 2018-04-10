BELPASSO: Auto si ribalta
BELPASSO: Auto si ribalta
A cura di Redazione
10 aprile 2018 15:43
Incidente stradale autonomo intorno alle ore 13 lungo la Strada Provinciale 56, contrada Acqua Rossa, in territorio di Belpasso.
UnaUn anzi, per cause in via di accertamento ha perso il controllo del mezzo urtando con il muretto laterale per poi ribaltarsi
Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò.
Per fortuna niente di grave per il conducente che a scopo precauzionale è stato trasportato in ospedale per accertamenti.
BELPASSO: Auto si ribalta