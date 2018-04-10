95047

BELPASSO: Auto si ribalta

BELPASSO: Auto si ribalta

A cura di Redazione Redazione
10 aprile 2018 15:43
BELPASSO: Auto si ribalta -
Dintorni
Condividi

Incidente stradale autonomo intorno alle ore 13 lungo la Strada Provinciale 56, contrada Acqua Rossa, in territorio di Belpasso. 

UnaUn anzi, per cause in via di accertamento ha perso il controllo del mezzo urtando con il muretto laterale per poi ribaltarsi 

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò.

Per fortuna niente di grave per il conducente che a scopo precauzionale è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047