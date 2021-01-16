BELPASSO : AUTO SI RIBALTA CON TRE PERSONE A BORDO

FLASHGrave incidente stradale questa sera a Belpasso.Intorno alle ore 19.30 una Fiat Punto con a bordo tre persone è uscita di strada, ribaltandosi. Il mezzo stava percorrendo il Viale Regina della...

Grave incidente stradale questa sera a Belpasso.

Intorno alle ore 19.30 una Fiat Punto con a bordo tre persone è uscita di strada, ribaltandosi. Il mezzo stava percorrendo il Viale Regina della Pace, quando l'autista ha perso il controllo, per cause che rimangono comunque ancora da definire.

All'arrivo dei vigili del fuoco e dei soccorsi, fortunatamente, le tre persone erano già fuori dall'abitacolo, per loro secondo le primissime informazioni nessuna gravissima conseguenza.

Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Sul posto i Carabinieri e per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica.