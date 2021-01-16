95047

BELPASSO : AUTO SI RIBALTA CON TRE PERSONE A BORDO

A cura di Redazione Redazione
16 gennaio 2021 20:46
FLASH

Grave incidente stradale questa sera a Belpasso.

Intorno  alle ore 19.30 una Fiat Punto con a bordo tre persone è uscita di strada, ribaltandosi.  Il mezzo stava percorrendo il Viale Regina della Pace, quando l'autista ha perso il controllo, per cause che rimangono comunque ancora da definire.

All'arrivo dei vigili del fuoco e dei soccorsi, fortunatamente, le tre persone erano già fuori dall'abitacolo, per loro secondo le primissime informazioni nessuna gravissima conseguenza.

Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Sul posto i Carabinieri e per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica.

 

