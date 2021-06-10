BELPASSO: AUTO SI RIBALTA FERITA UNA DONNA

95047

10 giugno 2021 14:07
News
Ennesimo incidente nella giornata di oggi 10 Giugno 2021 nel nostro comprensorio.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 13  sulla Sp56i , nei pressi del cimitero comunale di Belpasso.

Per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale che sta eseguendo i rilievi per stabilire l'esatta dinamica, una Fiat 600 guidata da una donna si è ribaltata.

Sul posto un ambulanza del 118 che ha soccorso la conducente, ferita in modo non grave , è trasportato all'ospedale di Paternò per le cure del caso.

Non sarebbero coinvolti altri mezzi .

 

 

 

 

