BELPASSO: AUTO SI RIBALTA FERITA UNA DONNA
Ennesimo incidente nella giornata di oggi 10 Giugno 2021 nel nostro comprensorio.
Il sinistro si è verificato intorno alle ore 13 sulla Sp56i , nei pressi del cimitero comunale di Belpasso.
Per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale che sta eseguendo i rilievi per stabilire l'esatta dinamica, una Fiat 600 guidata da una donna si è ribaltata.
Sul posto un ambulanza del 118 che ha soccorso la conducente, ferita in modo non grave , è trasportato all'ospedale di Paternò per le cure del caso.
Non sarebbero coinvolti altri mezzi .