BELPASSO. AUTO SI RIBALTA, FERITO CONDUCENTE

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi in territorio di Belpasso, sulla strada provinciale 184. Una Nissan Terrano, condotta da un uomo, si è ribaltata di lato, terminando la su...

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi in territorio di Belpasso, sulla strada provinciale 184. Una Nissan Terrano, condotta da un uomo, si è ribaltata di lato, terminando la sua corsa e occupando l'intera carreggiata.

Le cause dell'incidente sono attualmente al vaglio delle autorità competenti. Fortunatamente, non sono coinvolti altri veicoli nell'accaduto.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori. Un'ambulanza del 118 ha prestato le prime cure al conducente, mentre i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò hanno effettuato le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del veicolo.

Secondo le primissime informazioni, l'uomo alla guida non avrebbe riportato gravi ferite, ma è stato comunque trasferito all'ospedale per accertamenti e ulteriori cure.

La strada provinciale 184 è attualmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, dato che la carreggiata è bloccata dal veicolo ribaltato.

IN AGGIORNAMENTO