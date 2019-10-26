BELPASSO: AUTO SI RIBALTA SU UN FIANCO, CONDUCENTE ILLESA

Singolare incidente stradale in pieno centro a Belpasso.Un'auto, una Fiat Panda si è ribaltata in via I Retta di Levante, a poche decine di metri dal comune.Fortunatamente, illesa la conducente, che p...

Singolare incidente stradale in pieno centro a Belpasso.

Un'auto, una Fiat Panda si è ribaltata in via I Retta di Levante, a poche decine di metri dal comune.

Fortunatamente, illesa la conducente, che per cause in via d'accertamento ha perso il controllo della vettura, e si è ribaltata sulla fiancata sinistra.

Non sarebbe coinvolto nessun altro mezzo.

La conducente è uscita dall'abitacolo da solo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che dopo aver prestato le prime cure sul luogo alla malcapitata, da quando si apprende non si è reso necessario il trasferimento all'ospedale.