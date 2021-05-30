BELPASSO: AUTO SI SCHIANTA CONTRO IL MURO NELLA NOTTE: CONDUCENTE SCAPPA

Un incidente è avvenuto, la scorsa notte, sulla Sp 14, la strada provinciale che collega il centro abitato di Belpasso con la frazione di Piano Tavola, dove il conducente di una vettura Ford Fiesta h...

Un incidente è avvenuto, la scorsa notte, sulla Sp 14, la strada provinciale che collega il centro abitato di Belpasso con la frazione di Piano Tavola, dove il conducente di una vettura Ford Fiesta ha perso il controllo della guida andando a sbattere contro il muro di cinta della strada.

La parte anteriore dell’auto è andata distrutta, violento è stato l’impatto tanto che gli airbag sono esplosi

Della persona alla guida però nessuna traccia.

Sul posto la Polizia Municipale di Belpasso per i rilievi e le indagini per risalire alla persona che si trovava alla guida e capire così i motivi del suo allontanamento.