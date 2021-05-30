95047

BELPASSO: AUTO SI SCHIANTA CONTRO IL MURO NELLA NOTTE: CONDUCENTE SCAPPA

Un incidente  è avvenuto, la scorsa notte, sulla Sp 14, la strada provinciale che collega il centro abitato di Belpasso con la frazione di Piano Tavola, dove il conducente di una vettura Ford Fiesta h...

A cura di Redazione Redazione
30 maggio 2021 14:11
BELPASSO: AUTO SI SCHIANTA CONTRO IL MURO NELLA NOTTE: CONDUCENTE SCAPPA -
Dintorni
Condividi

Un incidente  è avvenuto, la scorsa notte, sulla Sp 14, la strada provinciale che collega il centro abitato di Belpasso con la frazione di Piano Tavola, dove il conducente di una vettura Ford Fiesta ha perso il controllo della guida andando a sbattere contro il muro di cinta della strada.

La parte anteriore dell’auto è andata distrutta, violento è stato l’impatto tanto che gli airbag sono esplosi

Della persona  alla guida però nessuna traccia.

Sul posto la Polizia Municipale di Belpasso per i rilievi e  le indagini per risalire alla persona che si trovava alla guida e capire così i motivi del suo allontanamento.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047