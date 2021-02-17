Belpasso. Bruciano rifiuti speciali tra le abitazioni: denunciati

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno denunciato due belpassesi, un 69enne ed un 39enne, ritenuti responsabili di incendio doloso, attività di gestione di rifiuti non autorizzata e combustio...

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno denunciato due belpassesi, un 69enne ed un 39enne, ritenuti responsabili di incendio doloso, attività di gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita di rifiuti.

Nella mattinata l’attenzione dei militari è stata attirata da una densa nube di fumo proveniente da Corso Italia pertanto, direttisi sul posto, hanno trovato i due mentre erano intenti alla distruzione con il fuoco di materiali speciali altamente dannosi per l’ambiente e la salute pubblica.

In particolare nella catasta di oggetti e sterpaglie che i due avevano acceso, incredibilmente posta a ridosso delle abitazioni, i militari hanno rinvenuto batterie esauste, pneumatici e materiale di vario genere in plastica. (g/t)