BELPASSO. BUTTA LA COCAINA DAL BALCONE ALL’ARRIVO DEI CARABINIERI: 18ENNE ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile – Sezione Operativa di Gravina di Catania, al termine di una speditiva attività info- investigativa, sospettando che un 18enne di Belpasso avesse intrapreso l’attività illegale di spaccio di droga in casa, hanno deciso di bussare alla sua porta in località Villaggio delle Ginestre.

Prima di bussare al citofono i militari dell’Arma, in “trasferta” nel comune di Belpasso, hanno cinturato l’abitazione per avere sott’occhio l’intero stabile ed intervenire prontamente a 360 gradi. Hanno quindi bussato al citofono e, nella circostanza, dall’esterno del cancello, gli operanti hanno notato una borsetta di colore rosa che volava dal balcone del primo piano verso la parte posteriore dello stabile. Nel frangente, uno degli operanti, posizionato proprio nella zona posteriore dell’abitazione ha avuto modo di vedere che il lancio è stato effettuato da un giovane, identificato per il 18enne poi arrestato.

Avuto accesso ai locali dell’appartamento del 18enne i Carabinieri hanno rintracciato il 18enne che si era spostato nell’altro appartamento abitato da familiari ed hanno provveduto a recuperare la borsa da questi lanciata.

All’interno della borsa i Carabinieri hanno recuperato, complessivamente 27,3 grammi di cocaina dei quali 6.9 grammi già suddivisi in dosi.

Le operazioni di ricerca, effettuate con l’ausilio dei colleghi di unità cinofile del Nucleo Cinofili di Nicolosi sull’auto in uso al giovane e proseguite nei vari ambienti della casa non hanno fornito ulteriori riscontri.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale i Carabinieri hanno arrestato il 18enne per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e lo hanno messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto disponendo per lui l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.