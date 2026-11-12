🔴 ULTIM'ORA BELPASSO Belpasso, camion si ribalta dopo incidente con un'auto sulla SP184: una ferita

Grave incidente nella zona Acqua Rossa. La conducente dell'auto trasportata in ospedale. Strada chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Un incidente stradale si è verificato oggi, giovedì 12 novembre, lungo la Strada Provinciale 184, nella zona Acqua Rossa, nel territorio comunale di Belpasso. Coinvolti un camion e un'autovettura, con il mezzo pesante che si è ribaltato su un fianco, occupando parte della carreggiata.

Ad avere la peggio sarebbe stata la conducente dell'automobile, rimasta ferita e trasportata in ospedale. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute né la gravità delle ferite riportate.

Le immagini documentano il camion completamente adagiato su un fianco, con diversi detriti sparsi sull'asfalto e danni anche al margine della carreggiata, dove si trovano pietre e parte della recinzione danneggiata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Belpasso, impegnati nella gestione della viabilità e negli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

La SP184 è attualmente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, con inevitabili disagi per gli automobilisti che percorrono il collegamento provinciale.

Restano da chiarire le cause dello scontro e le circostanze che hanno determinato il ribaltamento del camion.

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Seguiranno aggiornamenti.