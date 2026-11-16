Belpasso, cane avvelenato: scatta l'allarme, l'appello delle Guardie Zoofile

Dopo l'episodio denunciato ai Carabinieri, le Guardie Zoofile NOETAA invitano i cittadini alla massima prudenza per proteggere cani e gatti.

BELPASSO (CT) – Allerta per un episodio di avvelenamento che ha coinvolto un cane di proprietà nel territorio di Belpasso. A lanciare l'allarme sono le Guardie Zoofile NOETAA Catania, che attraverso i propri canali social hanno invitato i cittadini alla massima prudenza.

Secondo quanto comunicato dall'associazione, l'episodio è stato già denunciato ai Carabinieri di Belpasso, che potranno effettuare gli accertamenti necessari per chiarire quanto accaduto.

Le Guardie Zoofile raccomandano ai proprietari di cani e gatti di non lasciare gli animali incustoditi nei giardini confinanti con la strada e di prestare particolare attenzione durante le passeggiate, controllando ciò che gli animali potrebbero raccogliere da terra.

In caso di sospetto avvelenamento, è fondamentale rivolgersi immediatamente a un veterinario, evitando rimedi casalinghi.

L'appello è rivolto anche ai cittadini: chiunque noti bocconi sospetti o sostanze anomale lungo strade e marciapiedi è invitato a non toccarli, tenere lontani gli animali e segnalare la situazione alle autorità.

«Non abbassate la guardia», è il messaggio diffuso dalle Guardie Zoofile NOETAA Catania per prevenire altri possibili episodi.